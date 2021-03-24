Anne katili yeniden yargılanacak

Kocaeli İzmit İlçesi Yahya Kaptan ışıklar mevkiinde 7 Haziran 2015 tarihinde meydana gelen olayda, Işık Gürel'in kullandığı araçta İfaket Ergün, Serpil Eroğlu ve oğlu Onur Özgür seyahat ediyordu. Araba seyir halindeyken arka tarafta annesiyle birlikte oturan Onur Özgür bilinmeyen bir nedenle annesi serpil Eroğlu'nun boğazını keserek öldürdü. Özgül, olay sırasında ön koltukta oturan İfaket Ergün'ü de elindeki bıçakla ağır yaraladı. Onur Özgür olay sonrasında gözaltına alındı. Yaşanan olayın ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde üç ay tedavi gören ve Eskişehir Cezaevi'ne konulan Onur Özgür, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Ancak Adli Tıp Kurumundan gelen akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporla "Cezai ehliyeti" olmadığı için hiçbir ceza almadı.

YARGITAY BOZDU

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin olay tarihinde sanığa "Cezai ehliyeti yok" raporu nedeniyle ceza verilmemesi kararını Yargıtay bozdu. Sanık hakkında yargıtayın talebi doğrultusunda ikinci bir rapor istendi. Tedavi gören Onur Özghür'ün gelen ikinci raporunda ise cezai ehliyetinin tam olduğu ve akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Yargıtay bu nedenle kararı bozdu ve sanık hakkında Adli Tıp Kurumundan tekrar bir rapor alınmasına ve yargılamanın gelecek rapor doğrultusunda yeniden görülmesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanığın yeniden yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık Onur Özgür, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yer aldığı için katılmazken, Sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu tarafından sanık Onur Özgür için tekrardan rapor düzenlemesine ve bir sonraki duruşmada müştekilerin hazır bulunmasını talep ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.