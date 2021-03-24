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Giriş Tarihi: 24.3.2021 20:31

Anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı

’da sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında evde bulunan anne ve 3 çocuğu kendilerini son anda dışarıya atarak kurtuldu. Olay sonrası fenalaşan anne hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokakta bulunan 3 katlı binanın 1'nci katında yaşayan anne S.A ve 3 çocuğu, evde yanan sobadan çıkan kıvılcımları fark etmedi. Çıkan kıvılcımlar odada yangın çıkarırken hızla büyüyen alevler daireyi sardı. Alevleri son anda fark eden anne S.A çocuklarını da yanına alarak kendini dışarıya attı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen daireyi söndürmeyi başardı. Ev tamamen kullanılmaz hale gelirken anne ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Dumanlardan etkilenen anne yere yığılınca yardımına itfaiye ve polis ekipleri yetişti. İlk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Anne ve 3 çocuğu dehşeti yaşadı
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