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Giriş Tarihi: 25.3.2021 00:12

'da denizde erkek cesedi bulundu

AA
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

'nın ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedinin, otopsi ve kimlik tespit için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Kemer Sahili Paris 2 batığı açıklarında teknedeki yolcular, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, denizden çıkardıkları cesedi Kemer Marina'ya götürdü.

Üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Buradaki incelemenin ardından cesedin, otopsi ve kimlik tespit için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
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