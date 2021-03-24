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Giriş Tarihi: 25.3.2021 01:01

Aranan şüpheli polisi yaraladı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Aranan şüpheli polisi yaraladı

'te polis tarafından durdurulmak istenirken kaçan araç sürücüsü kovalama sonucu yakalanacağını anlayınca polisle çatışmaya girdi.

Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayan aracın sürücüsü kendisini durdurmak isteyen şahıs bir polis memurunu yaraladı. Ayağından vurularak yakalanan saldırganın çok sayıda suçtan arandığı ortaya çıktı.


Şahinbey ilçesinin Deniz Mahallesinde devriye gezen polis ekibi durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasından araçtan inerek yayan kaçan şüpheli polislere ateş açtı. Çıkan çatışmada bir polis memurunu yaralayan şahıs ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.


Hafif yaralanan polis memuru ve saldırgan olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırması Hastanesine kaldırıldı. Polise ateş açan şahsın birçok suçtan arandığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aranan şüpheli polisi yaraladı
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