Asgari ücret cezası isyanı

Tuzla'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitede, geçici site yönetiminin daire sakinlerine yaptığı iddia edilen uygulamalar adliyeye taşındı. Site sakinleri, 'Asgari ücret cezası' adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, ödemedikleri takdirde çeşitli bahanelerle araçlarıyla otoparka giremediklerini kaydetti. Site bahçesinde toplanan yaklaşık 70 kişi alkışlar eşliğinde yönetimi istifaya çağırdı. Site sakini avukat Hakan İnce de yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakan İnce, "Burada çok ilginç şeyler oluyor.Özellikle kamera görüntülerini alarak insanların şirketlerine mailler atılıyor. Kendisine muhalif gördüğü kişilerin görüntülerini alıp şirketlerine gönderiyor ve bu şahısların terörist ve çete olduğunu ileri sürerek işlerinden atılmasını talep ediyor. Bunlar çok ciddi suçlar" dedi. Site yönetiminin cezaları kesmek adına bir yetkisi olmadığını kaydeden İnce, "Bu cezaları kesme yetkisi tamamenmülki amirlerdedir. Site yönetimi kendisine muhalif gördüğü veya sevmediği kişilere asgari ücret cezası adı altında cezalar kesiyor. Bunu valiliğe de göndermiyor, kendisi tahsil etmeye çalışıyor. Bir kat malikine sosyal mesafeye uymamak ve maskeyle ağzı kapatmamak şeklinde bir ihtar gönderiyor. Buna ilişkin bin lira ceza kesiyor. Bin liralık cezayı da icraya koyuyor" diye konuştu. Site sakini Bora Ergünsel ise, "Telefonla ölüm ve siteye sokulmama tehditleri alıyoruz" dedi. Site sakini avukat Didem Kasapoğlu da, "Kendimizi esir kampında gibi hissediyoruz. Bin liraya yakın aidat ödüyoruz. Otoparka giremiyorum. Bin lira, iki bin lira, 10 bin liraya kadar cezalar var. Bu tümüyle yönetimin keyfi uygulamasına kalmış bir şey" ifadelerini kullandı. DHA