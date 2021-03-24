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Giriş Tarihi: 24.3.2021 12:42

AVM’den çaldığı elbiseleri internette sattı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
AVM’den çaldığı elbiseleri internette sattı

’da girdiği lüks giyim mağazalarında pahalı kıyafetleri seçerek soyunma kabininde alarmlarını keserek çaldıktan sonra elbiseleri internet sitelerinde satan kadın suçüstü yakalandı.

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, lüks mağazalarda meydana gelen hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Mağazaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin I.C. isimli kadın olduğunu belirledi.

SOYUNMA KABİNİNDE ALARMLARI KESTİ

Hırsızlık zanlısı I.C'nin giyim mağazalarından aldığı pahalı kıyafetleri denemek için soyunma kabinine girdikten sonra elbiselerin üzerindeki alarmları makasla keserek yanındaki çantaya koyarak çaldığı belirlendi. Zanlının lüks mağazalardan çaldığı kıyafetleri de internet siteleri üzerinden sattığı ortaya çıktı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Polis tarafından takibe alınan I.C., hırsızlık için girdiği mağazada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen I.C.'nin üst aramasında 2 makas, evinde yapılan aramada ise çaldığı 13 elbise ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AVM’den çaldığı elbiseleri internette sattı
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