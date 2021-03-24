AVM’den çaldığı elbiseleri internette sattı

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, lüks mağazalarda meydana gelen hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Mağazaların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin I.C. isimli kadın olduğunu belirledi.

SOYUNMA KABİNİNDE ALARMLARI KESTİ



Hırsızlık zanlısı I.C'nin giyim mağazalarından aldığı pahalı kıyafetleri denemek için soyunma kabinine girdikten sonra elbiselerin üzerindeki alarmları makasla keserek yanındaki çantaya koyarak çaldığı belirlendi. Zanlının lüks mağazalardan çaldığı kıyafetleri de internet siteleri üzerinden sattığı ortaya çıktı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI



Polis tarafından takibe alınan I.C., hırsızlık için girdiği mağazada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen I.C.'nin üst aramasında 2 makas, evinde yapılan aramada ise çaldığı 13 elbise ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen I.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.