Ayasofya Camii işlemeli 2 kiloluk bilezik yaptı

Gaziantepli kuyumcu İdris Kılıç alışılmış bilezik imalatının dışına çıkarak 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik üretti. Üzerine de Ayasofya Camii'nin işlemesini yaptıran Kılıç, 1 milyon TL değer biçtiği bileziği satışa çıkardı. Bu büyüklükteki bir bileziğin yapım aşamasının zahmetli ve ustalık gerektirdiğini anlatan İdris Kılıç, bileziği 3 günde tamamladıklarını söyledi. Yalnızca üzerinde Ayasofya Camii işlemesinin bile 1 gün sürdüğünü aktaran Kılıç, normal şartlarda üretime devam etseler bu süre zarfında bin adet bilezik yapabileceklerini aktardı.Has altının bileziğe dönüşen yolculuğu sırasında her bir işlemde ağırlığın azaldığını belirten Kılıç, hedefinin net 3 kilogram bilezik yapmak olduğunu ancak işleme ve yapım sırasında 2 kilograma düştüğünü ifade etti. İdris Kılıç, "Bu bileziği yapmamız biraz uzun sürdü ağır ve işçilikli bir ürün olduğu için çok emek sarf ettik. Bu bileziği yapmak ile geçen sürede 800 ile 1000 tane arası bilezik yapabilirdik. Bilezik için 3 kilo altın eğilip büküldü 1 kilo fire verdi. Bileziğimizin 1 milyon TL değeri var" dedi. Daha önce bu ağırlıkta bilezik yapıldığını duymadığını belirten Kılıç, eğer yapılmadıysa en ağır bilezik olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na alınması için başvuracaklarını da kaydetti.