Babasını av tüfeğiyle öldürdü

Aydın'da 21 yaşındaki genç, tartıştığı 45 yaşındaki babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Efeler ilçesinde yaşayan Yiğit Kağan Vural ile uzun süre cezaevinde kaldıktan sonra 11 ay önce tahliye olan babası Barış Vural arasında önceki gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, evde bulunan av tüfeğini alan Yiğit Kağan Vural, babasına ateş etti. Komşuların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri baba Vural'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba katili genç gözaltına alındı. C