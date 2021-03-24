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Giriş Tarihi: 24.3.2021 14:37

Bahçe duvarı altında can veren Ümmü Nigar'ın 2,5 yıl önce de kardeşi ölmüş

DHA
Bahçe duvarı altında can veren Ümmü Nigar'ın 2,5 yıl önce de kardeşi ölmüş

'da, önünden geçtiği 2 katlı evin briket bahçe duvarının yağış ve rüzgarın etkisiyle yıkılması sonucu altında kalan, Sümeyye-  çiftinin kızları Ümmü Nigar'ın (6) cenazesi, toprağa verildi. Çiftin 2,5 yıl önce de 5 aylık çocuklarını hastalık nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Küçük Kovonağzı Mahallesi Aba Sokak'ta meydana geldi. Sümeyye Yurduseven, 3 çocuğundan en büyüğü Ümmü Nigar'dan, yakında oturan yengesine gidip, çamaşır suyu almasını istedi. Bunun üzerine bir sokak uzaktaki yengesine giderek, çamaşır suyu alan Ümmü Nigar, dönüş yolunda 2 katlı evin önünden geçerken, briket bahçe duvarının yağış ve rüzgarın etkisiyle yıkılması sonucu altında kaldı. Olayı gören çevredekiler, küçük kızı yıkıntının altından çıkardı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahaleye rağmen Ümmü Nigar, yaşamını yitirdi. Acı haberi alan anne Sümeyye Yurduseven ve yakınları, geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.

2,5 YIL ÖNCE DE EVLAT KAYBETMİŞLER

Ümmü Nigar Yurduseven'in cenazesi, bugün Çomaklı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Çomaklı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan Sümeyye ve Hidayet Yurduseven çiftinin 2,5 yıl önce de 5 aylık çocuklarının hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Bahçe duvarı altında can veren Ümmü Nigar'ın 2,5 yıl önce de kardeşi ölmüş
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