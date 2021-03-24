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Giriş Tarihi: 24.3.2021 16:27 Son Güncelleme: 24.3.2021 16:28

'de 5 yaşındaki çocuk annesini vurdu!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir'de 5 yaşındaki çocuk annesini vurdu!

Son dakika haberleri... 'in ilçesinde, camcı dükkânındaki eşini ziyarete giden kadın, 5 yaşındaki oğlunun babasının silahıyla oynarken ateş alması neticesinde silahla yaralandı.

Son dakika haberi... Edinilen bilgiye göre, G.D (27), 5 yaşındaki oğlu A.D ile birlikte Serenlikuyu Sokak'ta camcılık yapan kocasının yanına geldi. Oğlunun babasının çekmecesindeki silahı aldığını gören G.D, tabancayı almak istedi.

G.D, silahın patlamasıyla boynundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan G.D'nin hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

5 yaşındaki A.D, polis ekiplerinin kimlik tespitinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın yaşandığı esnada dükkânın yakınında bulunan Burkay Yaman, "Çocuk babasının çekmecesinde duran beylik silahını görmeden almış. Annesi elinden almak isterken silah patlamış.

Kaza kurşunuyla yaralandı. Kısa bir süre sona ambulans geldi, kadını alıp götürdüler" dedi.

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Balıkesir'de 5 yaşındaki çocuk annesini vurdu!
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