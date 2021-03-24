Balkonda oyun oynuyordu: 8 yaşındaki Rabia ikinci kattan düştü

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre 8 yaşındaki Rabia Y. isimli üç katlı bir binanın ikinci katında bulunan evlerinin balkonunda oyun oynuyordu. Küçük kız, oyuncaklarıyla oynadığı esnada bir anlığına dengesini kaybederek ikinci kattan bahçeye düştü.

Rabia'nın düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerin ardından yaralı kızı Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük kızın hastanedeki tedavi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.