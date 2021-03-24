Batman’da şiddetli rüzgar yıkıma neden oldu

Batman'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgâr yıkıma neden oldu. Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde gece saatlerinde camii minaresi şiddetli rüzgâr ve fırtınaya dayanamayarak yıkıldı.

Minarenin yıkılmasıyla can ve mal kaybının olmadığı öğrenilirken gece boyu etkisini sürdüren şiddetli Batman Merkez Meydan Mahallesi'ndeki şemsiyeli sokakta çok sayıda şemsiye kırdı. Ayrıca Batman merkezde şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim direği devrildi. Trafik polisi, Güneyçevre yolunu çift taraflı trafiğe kapatırken devrilen yüksek gerilim direği vinçle kaldırıldı. Öte yandan merkez ve ilçelerde etkili olan rüzgar bir çok ağacın kırılmasına da neden oldu.