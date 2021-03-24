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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:11

’da şiddetli rüzgar yıkıma neden oldu

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da şiddetli rüzgar yıkıma neden oldu

Meteoroloji tarafından turuncu kodlu uyarının yapıldığı ’da etkisini sürdüren sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr hayatı olumsuz etkiledi. Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde şiddetli rüzgâra dayanamayan cami minaresi yıkılırken Batman merkezde ise yeni yapılan şemsiyeli sokağın büyük bölümü hasar gördü.

Batman'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgâr yıkıma neden oldu. Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde gece saatlerinde camii minaresi şiddetli rüzgâr ve fırtınaya dayanamayarak yıkıldı.

Minarenin yıkılmasıyla can ve mal kaybının olmadığı öğrenilirken gece boyu etkisini sürdüren şiddetli Batman Merkez Meydan Mahallesi'ndeki şemsiyeli sokakta çok sayıda şemsiye kırdı. Ayrıca Batman merkezde şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim direği devrildi. Trafik polisi, Güneyçevre yolunu çift taraflı trafiğe kapatırken devrilen yüksek gerilim direği vinçle kaldırıldı. Öte yandan merkez ve ilçelerde etkili olan rüzgar bir çok ağacın kırılmasına da neden oldu.

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Batman’da şiddetli rüzgar yıkıma neden oldu
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