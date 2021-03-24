Beklenen kar yağışı Sakarya’ya geldi

Meteoroloji günler önceden Sakarya için karla karışık yağmur uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarı sonrası Adapazarı ilçesinin Karaman, Korucuk ve Camili mahalleleri, Akyazı ilçesinin Ballıkaya Mahallesi Acelle Yaylası ile Hendek ilçesinin Yeşilköy mahallesinin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı.Kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar nedeniyle bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışıyla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SASKİ ise soğukla birlikte abonelerini su sayaçlarını korumaları için uyardı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve D-650 karayollarında kayganlaşan yol nedeniyle araç sürücülerini uyarmaya başladı.