Belediyeden yoğun sel mesaisi

Bingöl'de önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklara neden oldu, bazı ev ile işyerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Yağışla birlikte teyakkuz halinde olan Bingöl Belediyesi, kriz merkezi kurarak Mirzan, Yeşilyurt, Simani, Saray ve Şehit Mustafa Gündoğdu Mahalleleri başta olmak üzere kent genelinde hummalı bir çalışma yürüttü.

Akşam saatlerinden başlayarak sabaha kadar çalışan ekipler, su baskınları oluşan bodrum kattaki evleri sel sularından temizleyerek, bazı binaları da tedbir amaçlı boşalttı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran belediye, BİSKİ, Fen İşleri, Makina İkmal, Zabıta, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle kent genelinde çalışma yürüttü. Bir yandan vatandaşın sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturan ekipler, diğer yandan sel felaketinin izlerini silmek için yoğun bir mesai harcadı.

BAŞKAN ARIKAN: "HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, sel felaketi sonrası tüm ekiplerle sahada olduklarını, olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini bildirdi.

Kentin yoğun bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Başkan Arıkan, şunları söyledi: "Sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi özellikle beş mahallemizde etkili oldu. Ekiplerimizi yoğun bir şekilde bu mahallelere yönlendirdik. Akabinde hemen kriz merkezi oluşturarak, diğer ekiplerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bölgelere yönlendirdik. Bingöl Valiliği öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarımızda da destek alarak gece-gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Vatandaşların mağduriyetlerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için tüm gücümüzle sahada olduk, vatandaşımızın yanında olduk. Afet sonrası hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı da başlattık. Bu çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayarak, mağdur olan vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bir kez daha tüm mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gece gündüz demeden canla başla çalışan ekip arkadaşlarıma ve Bingöl Valiliği nezdinde bizlerden desteğini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin."