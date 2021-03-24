BEÜ’de COVID-19 tedavisine umut ışığı

Küresel salgına dönüşen koronavirüs tüm dünyada ve ülkemizde de kendini yoğun şekilde gösterirken, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde koronavirüs tedavisine yönelik bilimsel çalışmalar devam ediyor.

BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Erçağ ve Arş. Gör. Deniz Ceyhan'ın koronavirüsü inhibeye yönelik yürüttüğü çalışmada, sentezlediği yedi adet yeni bileşiğin COVID-19 tedavisine karşı geliştirilebilecek yeni bir ilaç aktif bileşiği olabileceğini kanıtladı.

Başarılı sonuçlanan laboratuvar çalışmasında yedi yeni antiviral bileşiği Covid-19 tedavisinde virüsün yayılımının engellenmesi ya da tamamen yok olması hedefinde bir ilaç geliştirilmesine yönelik umut vadeden bir çalışma olduğunu ortaya koydu.

entezlenen antiviral bileşikler, korona virüsle savaşta küresel bazda yürütülen çalışmalar bağlamında COVID-19'un RNA işlemesinin önünde güçlü bir inhibitör olabilmesi bakımından önem arz etmekte.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek hocamızı ve çalışmada emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi.