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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:45

Beydeğirmeni Besi Bölgesi ilk misafirlerini ağırlamaya başladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Beydeğirmeni Besi Bölgesi ilk misafirlerini ağırlamaya başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde altı proje ruhsatından üç tanesinin tamamlandığını ve hayvan yetiştiriciliğine başlandığı söyledi.

Klasik belediye hizmetlerinin yanı sıra şehir ve ülke ekonomisini büyütmek amacıyla projeler üreten ve hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu amaçla kurulan Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde altyapı, yol ve içme suyu proje çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Pprojenin hızlandırılması ve hayata geçmesi için her türlü desteği verdiklerini kaydeden Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şehrin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalara devam ediyoruz. Beydeğirmeni Besi Bölgesi, sadece Kayseri'nin değil, ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. 5 buçuk milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak bir proje. Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde 6 hak sahibinin proje ruhsatı alınmış durumdaydı, 3 tanesi tamamlamış ve hayvan yetiştiriciliğine başlanmıştır" diye konuştu.

HİBE BAŞVURUSU YAPAN 12 YATIRIMCININ PROJELERİ HAZIR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleri kapsamında 2021 yılı hibe başvurusu yapan 12 yatırımcının da projelerini hazırladığını dile getiren Büyükkılıç, hizmet ve üretim odaklı şehre ve ülkeye kazanım sağlayacağını ifade etti. Altyapı, yol ve içme suyu proje çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiği 5 buçuk milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde 80 bin büyükbaş hayvan yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Beydeğirmeni Besi Bölgesi ilk misafirlerini ağırlamaya başladı
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