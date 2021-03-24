Beyyine Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Beyyine Suresi Arapça Oku Ve Türkçe Meali

Müslüman âlemi için önemli bir yere sahip olan Beyyine Suresi, Medine döneminde inmiş ve 8 ayetten oluşmuştur. Mekke'de indiğine dair rivayetler de bulunmaktadır. Kelime olarak apaçık delil anlamına gelen Beyyine Suresi okumak, ezberlemek veya anlamını öğrenmek için ise doğru adrestesiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre detayları sizler için derledik. İşte Beyyine Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali!

BEYYİNE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim;

1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh

2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah

3- Fiha kütübün kayyimeh

4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh

5- Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh

6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh

7- İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh

8- Cezaühüm'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh

BEYYİNE SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.

2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.

3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.

4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5- Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.

6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.

7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

BEYYİNE SURESİ NUZÜL

Beyyine Suresi, Talâk sûresinden sonra, Haşr sûresinden önce Medine'de inmiş ve 8 ayetten oluşmuştur. Mekke'de indiğine dair rivayetler de bulunur; ancak Buhârî'de yer alan bir hadise göre sûrenin Medine döneminde indiğini belirtmektedir. ("Tefsîr", 98/1-3)

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