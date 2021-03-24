Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme! Mamutlar geri mi dönüyor?





Prof. Church, "Amacımız, melez bir filmamut embriyosu üretmek. Mamut özellikleri taşıyan bir dizi fil gibi düşünün. Henüz o noktada değiliz ama birkaç yıl içinde ulaşabiliriz" dedi.





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