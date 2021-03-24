Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme! Mamutlar geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 07:57

Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme! Mamutlar geri mi dönüyor?

Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme! Mamutlar geri mi dönüyor?

'de bilim dünyasının heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. 30 yıl önce nesli tükenen bir hayvanın korunmuş genlerinden tekrar klonlanması bilim dünyasını umutlandırdı. Yaşanana gelişmenin ardından mamutlar geri mi dönüyor sorusunu akıllara getirdi.

ABD'de nesli tükenme tehlikesi altındaki kara ayaklı gelinciğin 30 yıl önce ölen bir hayvanın genleri sayesinde klonlanması, nesli yıllar önce tükenmiş hayvanları geri getirmenin mümkün olup olmadığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.



Elizabeth Ann ismi verilen ilk kara ayaklı gelincik klonu, 10 Aralık'ta dünyaya gelmişti. Şu anda kendi başının çaresine bakabildiği belirtilen Elizabeth Ann, 30 yıldan uzun süre önce ölen bir hayvanın korunmuş genlerinden doğmuştu.



Büyük yankı uyandıran bu başarının ardından gözler Harvardlı bilim insanlarına çevrildi. Zira Harvard Üniversitesi'nde Prof. George Church'ün liderliğindeki bir grup araştırmacı, nesli yaklaşık 4 bin yıl önce tükenen yünlü mamutları genetik mühendisliğinden yararlanarak geri getirmeye çalışıyor.



Prof. Church, "Amacımız, melez bir filmamut embriyosu üretmek. Mamut özellikleri taşıyan bir dizi fil gibi düşünün. Henüz o noktada değiliz ama birkaç yıl içinde ulaşabiliriz" dedi.

Sinop’ta yeni bir deniz canlısı keşfedildi Ünlü bilim insanlarının hayatları, icatları ve ortak özellikleri - En ünlü bilim insanları ve dünyaya katkıları NASA'nın uydusu Güneş'in yakınında 'küp' buldu! Bilim dünyası açıklama yapamıyor

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme! Mamutlar geri mi dönüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA