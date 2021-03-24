2021 BİM çalışma saatleri: Hafta içi hafta sonu BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM çalışma saatleri 2021, sabah saatlerinden itibaren markete gitmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, marketler zinciri Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Peki, BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatandaşların bayram özel ürünlerini heyecanla beklediği BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

Salı ve cuma günleri aktüel ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan BİM'in açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyor. Peki, BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatandaşların bayram özel ürünlerini heyecanla beklediği BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Öyle ki, sınırlı sayıda ürün getirildiği zamanlarda 'BİM saat kaçta açılıyor?' sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 2021 BİM açılış ve kapanış saatleri...