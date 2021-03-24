2021 BİM çalışma saatleri: Hafta içi hafta sonu BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Salı ve cuma günleri aktüel ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan BİM'in açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyor. Peki, BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatandaşların bayram özel ürünlerini heyecanla beklediği BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatlerine haberimizin içerisinde yer verdik…
Öyle ki, sınırlı sayıda ürün getirildiği zamanlarda 'BİM saat kaçta açılıyor?' sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 2021 BİM açılış ve kapanış saatleri...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
BİM HAKKINDA
BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.
2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır.
BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.