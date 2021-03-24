Bingöl'ün Genç ilçesinde şiddetli rüzgâr çatıları uçurdu

Bingöl'ün Genç İlçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, birçok noktada çatıların uçmasına neden oldu.

Kültür Mahallesi Bingöl Caddesi'nde şiddetli rüzgâra dayanamayan çatı park halindeki araçların üzerine uçtu. Olayda ölen veya yaralanan kimse olmazken araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tutanak tutarken. Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri de uçan çatıları kaldırmak amacıyla çalışma başlattı. Etkili olan şiddetli rüzgâr ilçede merkezinde çatıları uçurdu, Elektrik direklerini devirdi, ağaçları yerinden söktü.