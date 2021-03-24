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Giriş Tarihi: 24.3.2021 12:08

'ün Genç ilçesinde şiddetli rüzgâr çatıları uçurdu

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl'ün Genç ilçesinde şiddetli rüzgâr çatıları uçurdu

'ün Genç İlçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, birçok noktada çatıların uçmasına neden oldu.

Bingöl'ün Genç İlçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr, birçok noktada çatıların uçmasına neden oldu.

Kültür Mahallesi Bingöl Caddesi'nde şiddetli rüzgâra dayanamayan çatı park halindeki araçların üzerine uçtu. Olayda ölen veya yaralanan kimse olmazken araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tutanak tutarken. Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri de uçan çatıları kaldırmak amacıyla çalışma başlattı. Etkili olan şiddetli rüzgâr ilçede merkezinde çatıları uçurdu, Elektrik direklerini devirdi, ağaçları yerinden söktü.

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Bingöl'ün Genç ilçesinde şiddetli rüzgâr çatıları uçurdu
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