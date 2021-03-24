Bitlis’te şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan yağmur ve rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, uçan çatılar bazı araçlara zarar verdi. Rahva bölgesinde bulunan elektrik iletim hatları kopraken, birçok araçda uçan çatılardan dolayı zarar gördü. Yer yer elektrik kesintisinin yaşandığı Bitlis'te ekipler, tespit çalışması başlattı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgar ve yağışlı havanın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirterek, vatandaşların duyarlı olmalarını istedi. Saate ki hızı 50-100 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu. Binaların önünde bulunan bazı araçlarda uçan çatılardan dolayı zarar gördü.

OTOBÜS DURAKLARI DEVRİLDİ

Gece saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle TOKİ bölgesindeki birkaç otobüs durağı devrildi. Ayrıca yol üzerinde bulunan işyerlerine ait reklam tabelaları, çöp konteynırları ve aydınlatma direkleri de aşırı rüzgar nedeniyle devrildi.