Bu yıl Berat Kandili ne zaman? Diyanet takvimi ile Berat Kandili bu hafta idrak edilecek!

Berat Kandili'ne günler kala binlerce kişinin araştırmaları da hız kazandı. Her sene Şaban ayında idrak edilen bu mübarek günde Allah sevgisi ile dolup taşan kalplerle Müslüman alemi ibadetlerini yerine getirmenin huzurunu yaşıyor. Öte yandan kelime anlamınca da "Temize çıkmak" anlamına gelen Berat Kandili, günahlardan arınma bakımından da İslamiyet'te büyük bir önem arz ediyor. Berat Kandili ne zaman? Sorusuna ait yanıt Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile belli oldu.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimi ile Berat Kandili'nin bu sene idrak edileceği tarih de duyurulmuştu. Bu noktada Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak bilinen bu mübarek gün 27 Mart'ta gerçekleşecek.