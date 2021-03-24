Bursa’da alevli gece

Bursa'nın İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadan dumanlar yükselmeye başladı. Diğer fabrikalarda bulunan bekçilerin dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Bölgeye çok sayıda iftaiye aracı ve yaklaşık 60 söndürme personeli sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ve fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle hızla büyüyen alevler yakınlarında bulunan bir mobilya üretim fabrikası ile bir kumaş fabrikasına daha sıçradı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Fabrikaların içlerinde bulunan dev makinaların da alev almasıyla birlikte adeta alve töpuna dönen yangını kontrol altına almak isteyen ekipler yaklaşık 4 saat boyunca alevlere müdahale etti. 4 Saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

50 MİLYONDAN FAZLA ZARAR VAR

Geniş güvenlik önlemleri altında yoğun bir çaba ile söndürülebilen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikalarda bulunan üretim makinelerinin tamamının küle döndüğü ve toplam zararın 50 Milyon TL'den fazla olduğu belirtildi.