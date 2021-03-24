Bursa’da skandal görüntüler! 18 yaşındaki kızı taciz edip sokakta mastürbasyon yaptı

Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan G.Ş, (18), sabah saatlerine staj yaptığı iş yerine gitmek için yola koyuldu. Bir süre sonra takip edildiğini anlayan genç kız endişelenerek cep telefonunun kamerasını açtı. G.Ş'yi bir süre takip eden sapık, güpegündüz sokak arasında iki otomobil arasına girerek mastürbasyon yapmaya başladı. Genç kız, o sapkın görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Kayda alındığını anlayan sapık hemen olay yerinden kaçtı.

GENÇ KIZ SAPIĞI İFŞA ETTİ



Yaşadığı şoke edici anları cep telefonuyla kaydeden G.Ş, sosyal medya hesabından o sapığın görüntülerini paylaştı. Binlerce kullanıcıyı şaşkına çeviren o görüntülere tepki üstüne tepki yağdı. Bursa Emniyeti görüntüler üzerine o sapığın peşine düştü.