Burunları olmayan Çetin kardeşler! Kardelen ve Erva’nın doğuştan burnu yok

Antalya'nın Serik ilçesinde doğuştan burnu olmayan 13 yaşındaki Kardelen ve 9 aylık Erva'nın doğuştan burnu yok. Anne Naile – baba Serhat Çetin, "En azından rahat nefes alıp versinler" diyerek evlatlarının tedavi edilmesini istiyor. Karı koca turizmde çalışan Serhat –Naile Çetin bu tür hasta sayısının dünyada 13, Türkiye'de 4 kişide görüldüğünü kaydederek burunsuz iki kızlarının da doğuştan üst solunum yolları olmadığını gitmedik hastane bırakmadıklarını da söyledi.

DOĞUŞTAN YOK

Serik' te yaşayan Serhat-Naile Çetin çiftinin ilk kızları Kardelen doğuştan burunsuz doğduğunu. Üst solunum yollarının da oluşmadığını kaydetti. Dğur doğmaz doktor doktor dolaşmaya başladığını da belirten anne Naile Çetin, "2 yıl Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 3.5 sene Süleyman Demirel Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 2 yıl Hacettepe Hastanesi olmak üzere toplamda 7.5 sene tedavi gördü. Ancak piç bir gelişme sağlanamadı. Şu anki burnuda plastik burun." diye konuştu.

ERVA'DA BURUNSUZ DÜNYA'YA GELDİ

Anne Naile Çetin, ikinci çocukları 8 yaşındaki Deniz'in ise sağlıklı olarak dünyayaya geldiğini söyledi. 3'üncü kızları şu an 9 aylık olan Erva'nın da burnunu olmadığı ve üst solunum yollarının da gelişmediğini kaydetti. İki kızının da burnu olmadığı için ağızdan nefes alıp verdiğini belirten anne Naile Çetin, "Burun ile boğaz arsındaki boşluk da yok.

Ağızlarında kuruluk oluyor. Dudaklar bir birine yapışıyor. Dudaklarında soyulma oluyor. Yemek yerken tıkanma oluyor." dedi.

ÜST DAMAK GELİŞMİYOR

Anne Naile Çetin iki çocuğunun da üst solunum yolları gelişmediği ve burnu olmadığı için

üst damaklarının da yumuşak olduğunu söyledi. Büyük kızı Kardelen'in şu an Hacı Mustafa Bankoğlu 8'inci sınıfta okuduğunu da belirten anne Naile Çetin "Burnu olmadığı için psikolojisi etkileniyor. Bu olay da bizleri çok üzüyor. Kardelen ile Erva tek yumurta ikizi gibi" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.