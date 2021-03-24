Çatıdan iple sarkıp karısını katletti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Meral Sivrikaya (50), eşi Erkan Sivrikaya'dan gördüğü şiddete dayanamayınca boşanmaya karar verdi. 15 gün önce de evi terk edip kızına sığındı. Boşanmak istemeyen eşi tehdit etmeye başladı. Önceki akşam kızının evine gelen Erkan Sivrikaya (50) eşiyle görüşmek istedi. Ancak eşi ve kızı kapıyı açmadı. Ailenin uyumasını bekleyen Erkan Sivrikaya, sabaha karşı binanın çatısına çıkarak iple önce 6. kata, ardından 5. katta oturan kızının balkonuna indi. Eve giren Erkan Sivrikaya, eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçmaya çalışan zanlı, apartman sakinleri tarafından yakalanıp darp edildikten sonra polise teslim edildi. Zanlının, 6. kattaki dairenin tozlu camına eliyle "Evine dön, yoksa af yok" yazdığı tespit edildi.