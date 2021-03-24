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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:50

Çatışmayı ihbar eden çocuğu öldürdü! O cani 'da yakalandı

İHA
Çatışmayı ihbar eden çocuğu öldürdü! O cani Malatya'da yakalandı

İstanbul’da 12 yaşındaki çocuğu, iki aile arasındaki silahlı çatışmayı ihbar ettiği için öldüren M.T. isimli şahıs, memleketi ’da saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde 1 Şubat 2020 tarihinde, husumetli iki aile arasında meydana gelen silahlı çatışma olayını polise ihbar eden 12 yaşındaki S.T. isimli çocuğu silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen M.T. isimli şahsın Malatya'ya gelerek yakın akrabalarının yanında saklandığı yönünde istihbarı bilgi elde edildi.

MALATYA'DA YAKALANDI

Şüpheli şahsın yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından, M.T. isimli şahıs bugün sabaha karşı Malatya'nın Pütürge ilçesi Örencik Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Şahsın üzerinde, saklandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 sahte kimlik, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. M.T. gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

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Çatışmayı ihbar eden çocuğu öldürdü! O cani Malatya'da yakalandı
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