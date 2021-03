Cep telefonlarını çaldılar! Benzinciden yakıt alınca yakalandılar

İstanbul Emniyeti'nin "İş Yerinden Hırsızlık" soruşturması Pendik İlçesi'ne bağlı Yeni Şehir Mahallesi'nde açıldı. Bir elektronik ürün mağazasından akıllı cep telefonları başta olmak üzere çok sayıda elektronik ürün çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi; şüphelilerin kullandıkları kiralık olduğu anlaşılan aracı tespit etti. Bir benzinlikten yakıt alındığı saptanan ve plakası belirlenen aracı kullanan B.E. (25) isimli kişinin Yeni Şehir Mahallesi'nde bulunan bir otelde konakladığı belirlendi. Fiziki olarak takibe alınan B.E., otelden çıktıktan sonra araca bindi. Durdurulmak istenen şüpheli, polislerin aracına çarparak kaçmaya çalıştı fakat kovalamaca sonucunda yanındaki K.I. (43) isimli ikinci şüpheliyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; dokuz akıllı cep telefonu, iki güç kaynağı ve dört cep telefonu kılıfı ele geçirildi. K.I. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. B.E. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.