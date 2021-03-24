Cep telefonuyla konuşabilmek için su deposuna çıkıyorlar

Konya şehir merkezine ve Çumra ilçesine 20 kilometre uzaklıkla bulunan 130 haneli ve bin nüfuslu Abditolu Mahallesinde GSM operatörlerinin baz istasyonunun bulunmaması nedeniyle vatandaşlar cep telefonlarıyla iletişim kurmakta güçlük çekiyor. Vatandaşlar telefonla görüşme yapabilmek için genellikle mahallede bulunan su deposuna çıkarak yakınları ile iletişim kurabiliyor. Ellerinde cep telefonları ile sokak sokak dolaşıp telefonun çektiği bir yer arayan vatandaşlar bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

KİMSE BİZE ULAŞAMIYOR

Abditolu'nda yaşayan Seyit Ali Ferliarslan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Köyümüz Konya'ya ve Çumra İlçesine 20'şer kilometre uzaklıkta. İkisinin ortasında bir yerleşim yeri burası. Cep telefonu çekmiyor. Ya damların ya da evlerin çatılarına ya da yüksek bir yere çıkıyoruz ve bu şekilde ancak konuşabiliyoruz. Arayan olursa iletişim çok zor. Kimse bize ulaşamıyor. Onun için köye baz istasyonunun kurulması için çalmadığımız kapı, vermediğimiz dilekçe kalmadı. Müracaatlarım sonuçsuz kaldı. Başvurularıma yanıt alamadım. Köyümüze cep telefonu vericisinin kurulmasını, bir an önce sorunlarımızın çözümünü istiyoruz" dedi.