Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çetenin saldırdığı hamile kadın, bebeğini düşürdü
Giriş Tarihi: 24.3.2021

Çetenin saldırdığı hamile kadın, bebeğini düşürdü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çetenin saldırdığı hamile kadın, bebeğini düşürdü

Bahçelievler ve Güngören'de faaliyet yürüten çete üyeleri, eş zamanlı baskınla çökertildi. Çetenin üyeleri geçtiğimiz haftalarda Güngören'de bir çiğköfteciye saldırdı. Olaya şahit olan Y.S. isimli kadın, kaçmaya çalışan eşini aracına aldı. Çete üyeleri bu defa da 8 aylık hamile kadının da içerisinde bulunduğu araca saldırdı. Y.S. isimli kadın saldırıdan sonra travma geçirdi ve kaldırıldığı hastanede bebeğini düşürdü. İki ilçede tehditle esnaftan haraç topladıkları öne sürülen çetenin 'Fino' kod adlı lideri G.G. ile birlikte toplam 14 üyesi gözaltına alındı. Adreslerden çok sayıda silah çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çetenin saldırdığı hamile kadın, bebeğini düşürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA