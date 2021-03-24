Çetenin saldırdığı hamile kadın, bebeğini düşürdü

Bahçelievler ve Güngören'de faaliyet yürüten çete üyeleri, eş zamanlı baskınla çökertildi. Çetenin üyeleri geçtiğimiz haftalarda Güngören'de bir çiğköfteciye saldırdı. Olaya şahit olan Y.S. isimli kadın, kaçmaya çalışan eşini aracına aldı. Çete üyeleri bu defa da 8 aylık hamile kadının da içerisinde bulunduğu araca saldırdı. Y.S. isimli kadın saldırıdan sonra travma geçirdi ve kaldırıldığı hastanede bebeğini düşürdü. İki ilçede tehditle esnaftan haraç topladıkları öne sürülen çetenin 'Fino' kod adlı lideri G.G. ile birlikte toplam 14 üyesi gözaltına alındı. Adreslerden çok sayıda silah çıktı.