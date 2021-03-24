Cezaevinde yatan şansın evinde uyuşturucu bulundu

Hatay'da kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevinde yatan bir kişinin evinde yapılan aramada 680 adet captagon hap, 30 gramda takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs hakkında tahkikata başlandı.

Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezaevinde bulunan M.K. isimli şahsın evinde bol miktarda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisine ulaştı. Ulaştıkları bilgi üzerine hareket geçen ekipler, şahsın evinde yapılan aramada 680 adet captagon hap ile daralı 30 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs hakkında tahkikata başlandı.