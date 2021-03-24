Çorbaya düşen iğne kâbus oldu

VAN'da, çorba içerken içine düşen iğneyi yutan 27 yaşındaki kadın kâbusu yaşadı. Genç kadının yuttuğu iğne midesine saplandı. Erciş ilçesinde yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen 27 yaşındaki bir kadın, evde çorba içtikten sonra, dayanılmaz bir mide ağrısıyla karşı karşıya kaldı. Nefes almakta güçlük çeken ve ağrısı giderek artan kadın, yakınları tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Çekilen tomografide midesine iğne saplandığı belirlendi. Hemen harekete geçen doktorlar, kadının midesindeki iğneyi, ameliyata gerek kalmadan, endoskopiyle çıkardı. İğnenin, çorbanın içine düştüğü ve kadının da fark etmeden yuttuğu belirlendi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yaren Dirik, "İğnenin ameliyatsız alınması hastanın sağlığı açısından önemliydi. Hasta midesinde taşıdığı iğneden kurtuldu" dedi.