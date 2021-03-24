Dayısı kabusu olmuştu! Korkunç olayda flaş gelişme

Son dakika haberi... Trabzon'da iddiaya göre üniversite öğrencisi S.H.B. anneannesinin evine gittiği sırada gelen dayısı Emrah B. tarafından 4 saat boyunca rehin alındı. O anları sosyal medyadan yayınlayan S.H.B. yardım çağrısında bulundu. Görüntülerde genç kıza yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunan şüpheli, 4 saatin sonunda evden ayrıldı.
'CANIMIZA KIYMADAN BİZE YARDIM EDİN'
Savcılığa suç duyurusunda bulunan S.B.H., "Dayımın akıl sağlığı yerinde değil. Son dönemlerde de ilaçlarını kullanmadığı için şiddete çok eğimli oldu. Kafasında uydurduğu senaryolarla üzerimize sürekli yürüyor.
Bizi tehdit ediyor. Hakaret edip, şiddette bulunuyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Kapımızı sürekli kilitlemek zorunda kalıyoruz, korkudan dışarıya çıkamıyoruz.
Dayım 'benim raporum var. Size istediğimi yaparım. Bana bir şey olmaz' diyerek üzerimize geliyor.
Canımıza kıymadan lütfen bize yardım edin" dedi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, 'eve yaklaşmama' tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık Emrah B'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bir kez daha gözaltına alınan dayı, tutuklandı. S.H.B, dayısının tutuklanmasını, "Hepinizin sayesinde Emrah B. tutuklandı.