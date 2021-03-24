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Giriş Tarihi: 24.3.2021 09:27 Son Güncelleme: 24.3.2021 09:41

Dayısı kabusu olmuştu! Korkunç olayda flaş gelişme

Dayısı kabusu olmuştu! Korkunç olayda flaş gelişme

Son dakika haberler... 'da geçtiğimiz günlerde üniversiteli genç kız kabusu yaşamıştı... S.H.B., anneannesini ziyarete gittiği evde dayısı Emrah B. tarafından rehin alındı. 4 saat boyunca alıkonulan genç kız, yaşadığı korku dolu anları sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. S.H.B "Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Ölürken canım nasıl az acır diye düşündüm. Bir can daha gitmeden yardım edin" dedi. Korkunç olayla flaş bir gelişme yaşandı. Şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Trabzon'da iddiaya göre üniversite öğrencisi S.H.B. anneannesinin evine gittiği sırada gelen dayısı Emrah B. tarafından 4 saat boyunca rehin alındı. O anları sosyal medyadan yayınlayan S.H.B. yardım çağrısında bulundu. Görüntülerde genç kıza yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunan şüpheli, 4 saatin sonunda evden ayrıldı.

'CANIMIZA KIYMADAN BİZE YARDIM EDİN'

Savcılığa suç duyurusunda bulunan S.B.H., "Dayımın akıl sağlığı yerinde değil. Son dönemlerde de ilaçlarını kullanmadığı için şiddete çok eğimli oldu. Kafasında uydurduğu senaryolarla üzerimize sürekli yürüyor.

Bizi tehdit ediyor. Hakaret edip, şiddette bulunuyor. Öldürmekle tehdit ediyor. Kapımızı sürekli kilitlemek zorunda kalıyoruz, korkudan dışarıya çıkamıyoruz.

Dayım 'benim raporum var. Size istediğimi yaparım. Bana bir şey olmaz' diyerek üzerimize geliyor.

Canımıza kıymadan lütfen bize yardım edin" dedi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, 'eve yaklaşmama' tedbiri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık Emrah B'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Bir kez daha gözaltına alınan dayı, tutuklandı. S.H.B, dayısının tutuklanmasını, "Hepinizin sayesinde Emrah B. tutuklandı.

Sessiz kalmayan sesimi duyuran herkese çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan sesimi duyan ve sessiz kalmayan yetkililere de teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak duyurdu.

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Dayısı kabusu olmuştu! Korkunç olayda flaş gelişme
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