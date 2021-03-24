Denize düşen kızı kurtaran bekçi ödüllendirildi

Trabzon'Sürmene ilçesi Çarşı Mahallesi kıyısındaki Sürmene İskelesi'nde dün meydana gelen olayda 15 yaşındaki S.Ş isimli kız çocuğu dengesini kaybederek denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip hiç düşünmeden üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı.Bekçi Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi denizden kıyıya çıkardı. Diğer bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş (15) hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada bekçinin denize düşen kızı kurtarma anı cep telefon kamerası ile görüntülendi. Dev dalgalara aldırış etmeden suya atlayıp, S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç'a, çevredekiler teşekkür etti.

VALİ USTAOĞLU KAHRAMAN BEKÇİ'Yİ ÖDÜLLENDİRDİ

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene'de denize düşen kız çocuğunu suya atlayarak boğulmaktan kurtaran Çarşı ve Mahalle Bekçisi Hasan Kulaç ve İlçe Emniyet Md. Recep Özdabak'ı makamında kabul etti, görevi sırasında gösterdiği fedakarlıktan dolayı bekçiyi tebrik edip ödüllendirdi.