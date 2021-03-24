Destek vaadiyle dolandırılmayın!

Daha önce aşı ve başka destek vaatleri ile vatandaşı cep telefonlarına mesaj atarak dolandırmak isteyen pandemi fırsatçıları, yine boş durmuyor. İnsanları tuzağa düşürmek isteyen dolandırıcılar, hazırladıkları Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması ile vatandaşlara 2 bin lira pandemi desteği verileceği yönünde mesaj yolluyor. Bu mesajlara inanarak linki tıklayanlar ve direktifi uygulayanlar dolandırılıyor.

BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK

Daha önce yaşanan benzer olaylar sonrasına yapılan açıklamada, T.C. Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmadığını ifade eden yetkililer, bu tarz resmi kaynağı olmayan 'edevlet-pandemidestekdetay.com', 'trkisalt.com/pandemidestek' gibi yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalar ile cep telefonlarına gönderilen mesajlara itibar etmemeleri konusunda vatandaşı uyarıyor.