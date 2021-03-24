Devlet Su İşleri (DSİ)'den barajlardaki doluluk oranı hakkında açıklama

DSİ, "Zira 1 milyar 500 milyon m3 depolama hacmine sahip Ankara barajlarında şu an itibariyle 147 Milyon m3 su bulunmaktadır. Ankara'da günlük 1,2 milyon m3 su kullanılmakta olup hiç yağış olmaması durumunda bile barajlarda şehrin 4 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunmaktadır. Mayıs ayı ile birlikte kar erimelerinin de başlaması ile beraber barajlarımıza su girişlerinin de hızlanması ve doluluk ile alakalı bir sıkıntı yaşanması beklenmemektedir.

ANKARA'YI RAHATLATAN DEV PROJE

Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sisteminin inşası 2019 yılında tamamlanmış ve regülatör ile tünel birlikte işletmeye alınarak ASKİ'ye devredilmiştir.

Ankara'nın 2050 yılı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede havzasındaki sular Işıklı Regülatörü ve 31,6 km uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmaktadır.

Söz konusu tesisle Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup şu ana kadar Çamlıdere Barajı'na yaklaşık 170 milyon m³ içme ve kullanma suyu aktarılmıştır. Ayrıca Ankara'ya Kesikköprü Barajı'ndan pompajla su alma imkânı da vardır.