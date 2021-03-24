Doktor WhatsApp'tan hayat kurtardı! O anlar kameraya böyle yansıdı!







"NEFESSİZLİKTEN, OKSİJENSİZLİKTEN SOLUNUM DURMASINDAN DOLAYI ÖLEBİLİRDİ"



Aile hekimi doktor Veysi Yılmaz, gece yarısı bir telefon geldiğini, arkadaşının kendisini aradığını kaydetti. Arayanın, bir otobüs yolculuğunda olduğunu ve o sırada yolculuk yapmakta olan bir ailenin çocuğunun fenalaştığını, kendilerine yardım etmesini istediğini dile getirdi. Dr. Yılmaz, "WhatSaptan görüntülü bağlandı. O sırada çocuğun nöbet geçirmekte olduğunu gördüm. Ağızdan gelen köpüklerin temizlenmesini söyledim. Nefes yolunu açık tutmalarını belirttim. Yapabilirlerse çocuğun oksijen alabilecek bir yerde tutmalarını önerdim. Bunu sürekli yaptık. Bir 12 dakika boyunca çocuk sürekli atak geçirdi. Ara ara atladı ancak yine ağızdan köpükler gelmeye devam ediyordu. Otobüste oldukları için ilk yardım müdahale anlamında bir sağlıkçının yapabileceği belki bir damar yolu, ya da nöbeti durdurmak için yapabilecek bir iğne, oksijen uygulaması yoktu. O sırada bunları önerip çocuğu rahatlatmaya çalıştık. Çocuk nöbetini geçirdi, nöbeti bitti. O sırada da ambulans gelmişti. Ağızdan gelen köpüklerden ötürü solunum yolu durabilirdi belki. Nefessizlikten, oksijensizlikten solunum durmasından dolayı ölebilirdi. Bu bir ihtimaldir tabi ki" diye konuştu.