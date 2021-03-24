Duvarın altında kalarak ölen Ümmü Nigar toprağa verildi

Konya merkez Meram İlçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Aba Sokakta dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen kullanılmayan bir evin çöken bahçe duvarı altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven, son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ 'GİTME KIZIM' DEMİŞ

Yurduseven'in cenazesi, Çomaklı Merkez Camisi önünde, ailesi ve yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Acılı dede Nur Can Karakoç olayla ilgili şunları söyledi:

"Ümmü Nigar, annesi mutfaktayken yengesinin evine gitmek istediğini söylemiş. Annesi 'Gitme kızım' demiş ancak çocuk dışarıya çıkmış. Annesi yengesinin yanında, yengesi de annesinin yanında sanıyormuş. Bir süre sonra bir gürültü duyulmuş. Çocuğun bahçe duvarı altında kaldığını görmüşler. Duvar zaten sallanıyormuş. Ev müteahhide verildi ve yıkılacaktı. Ancak müteahhit vazgeçmiş. Aile bundan 2,5 yıl önce de bir çocuklarını 5 aylıkken hastalık nedeniyle kaybetti."



Dede Nur Can Karakoç