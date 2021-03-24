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Giriş Tarihi: 24.3.2021 12:00 Son Güncelleme: 24.3.2021 12:02

Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 25 Mart Perşembe okullar tatil olacak mı?

Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 25 Mart Perşembe okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen hava durumu uyarılarının ardından beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yoğun kar yağışlarından dolayı peş peşe uyarılar yapıldı. Milyonlarca öğrenci ve veli Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, 25 Mart Perşembe okullar tatil olacak mı sorularına yanıt ararken gözler Valiliklerden gelecek açıklamaya çevrildi. Şu an için güncel açıklama bulunmazken öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor.

Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı ile ilgili araştırmalar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarılarına göre kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya başladı. Kötü hava koşulları sebebiyle öğrenciler ve velileri Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi okullar tatil mi, 25 Mart Perşembe Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi edildi sorularına yanıt ararken gözler Valilik'ten gelecek açıklamaya çevrildi.

25 MART YARIN EDİRNE, TEKİRDAĞ, KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den elde edilen tahminlere göre Tekirdağ ve çevresi günlerce sürecek soğuk ve kar yağışlı bir havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

KOCAELİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EDİRNE HAVA DURUMU

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre Edirne genelinde soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nden giriş yaptığı bilinmekle birlikte gözler Edirne, Tekirdağ, Kocaeli Valiliklerine çevrildi. 25 Mart yani yarın Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de kar tatili olup olmayacağı yönünde ise Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.

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Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 25 Mart Perşembe okullar tatil olacak mı?
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