Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 25 Mart Perşembe okullar tatil olacak mı?

Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı ile ilgili araştırmalar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarılarına göre kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya başladı. Kötü hava koşulları sebebiyle öğrenciler ve velileri Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi okullar tatil mi, 25 Mart Perşembe Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi edildi sorularına yanıt ararken gözler Valilik'ten gelecek açıklamaya çevrildi.

25 MART YARIN EDİRNE, TEKİRDAĞ, KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.