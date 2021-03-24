Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 25 Mart Perşembe okullar tatil olacak mı?

Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı ile ilgili araştırmalar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarılarına göre kar yağışı tüm yurtta etkili olmaya başladı. Kötü hava koşulları sebebiyle öğrenciler ve velileri Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi okullar tatil mi, 25 Mart Perşembe Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi edildi sorularına yanıt ararken gözler Valilik'ten gelecek açıklamaya çevrildi.
Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Valilik ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den elde edilen tahminlere göre Tekirdağ ve çevresi günlerce sürecek soğuk ve kar yağışlı bir havanın etkisi altına gireceği belirtildi.
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre Edirne genelinde soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'nden giriş yaptığı bilinmekle birlikte gözler Edirne, Tekirdağ, Kocaeli Valiliklerine çevrildi. 25 Mart yani yarın Edirne, Tekirdağ, Kocaeli'de kar tatili olup olmayacağı yönünde ise Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.