Ensar-ı Çınar geleneği Eyüpsultan'da yaşatılıyor

Ensar-ı Çınar projesi kapsamında Sosyal Ekonomik Destek irimi (SED) tarafından Yaşlılar Haftası nedeniyle 65 yaş üstü 28 aileye ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretler sırasında SED Birimi ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlara Başkan Deniz Köken'in selamını ileterek hediyeler verdiler.

ENSAR-I ÇINAR PROJESİ NEDİR?

Tek yaşayan yaşlılarla sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen belediye personeli, talep ve ihtiyaçları not alıyor. Proje kapsamında yaşlılar her ay düzenli olarak ziyaret ediliyor. Bununla birlikte ihtiyaçlar da karşılanıyor. Yaşlılara proje dahilinde evde bakım hizmeti de sunuluyor. Her 15 günde bir telefonla aranan yaşlıların kontrolü sağlanıyor.