Erdemli’de halkın güvenliğini tehdit eden yapılar yıkılıyor

Erdemli Kaymakamlığınca kurulan Metruk Bina Tespit Komisyonu tarafından, 2018 yılından itibaren ilçede yürütülen incelemeler neticesinde, tespiti gerçekleştirilen binalar hakkında 3194 sayılı İmar Mevzuatı kapsamında Belediye Encümeni karar aldı. 19'dan fazla yapı için çıkan kararla tadilat, yıkım işlemleri gerçekleştirilerek madde bağımlılarının barınacağı alanlar olmaktan çıkartılıyor.

İlçeye hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplum huzuru için üzerlerine düşeni her zaman yaptıklarını vurguladı. Başkan Tollu, "Malumunuz Valiliğimizden gelen talimat doğrultusunda, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda ilçemizde oluşturulan Metruk Bina Tespit Komisyonunun, tespit ettiği 19 yapının tadilat ve yıkım işlemleri Şubat ayında başladı. 2021 yılı içerisinde, şu ana kadar 3 tadilat ve 2 yıkım işlemi gerçekleştirildi. Alınan encümen kararıyla da yıkım işlemleri, ekipler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz. Bu yapıların yıkım ve tadilatı neticesinde kentsel estetik, güvenlik ve ulaşımın rahatlaması gibi birçok alanda fayda sağlanacak. Biz, ilçemizdeki huzur ortamının temini için üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.