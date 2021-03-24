Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 24 Mart 2021: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

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Giriş Tarihi: 24.3.2021 13:18 Son Güncelleme: 24.3.2021 13:19

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 23 Mart 2021: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlar yatan iller sorgulaması yapıyor. Her ayın belli tarihler aralığında yatırılan ödemelerle ilgili olarak sorgulama nasıl yapılır, , ne zaman yatacak şeklinde sorulara yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım paraları güncel liste halinde takip edilirken Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması e devlet üzerinden yapılıyor.

Mart ayının son günlerinde yatan iller sorgulamaları da hız kazandı. Devlet tarafından verilen ödenekten yararlanan vatandaşlar sorgulama nasıl yapılır, , hangi illerde yattı gibi sorulara yanıt aranıyor. 2021 Mart ayı evde bakım maaşı ödemelerinin yapıldığı iller ise güncel liste ile vatandaşlara duyuruluyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay olduğu gibi bu ay da en çok sorgulananlar arasına giriyor. Vatandaşlar evde bakım paralarının ödenip ödenmediğini e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sağlıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 23 Mart 2021: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 23 Mart 2021: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 24 MART 2021

1- Bolu

2- Tokat

3- Aksaray

4- Osmaniye

5- Çanakkale

6- Samsun

7- Sakarya

8- Hatay

9- Ordu

10- Antalya

11- Diyarbakır

12- Kırıkkale

13- Balıkesir

14- Giresun

15- Adıyaman

16- Manisa

17- istanbul

18- Uşak

19- Bilecik

20- Düzce

21- Erzurum

22- Konya

23- Mersin

24- Zonguldak

25- Niğde

26- Rize

27- Ankara

28- Bursa

29- Kahramanmaraş

30- Edirne

31- Kocaeli

32- İzmir

33- Adana

34- Afyonkarahisar

35- Aydın

36- Isparta

37- Kars

38- Karabük

39- Kayseri

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgula 24 Mart 2021: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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