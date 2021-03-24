Falcılara 625 bin lira kaptırdı

Beykoz'da Işıl Avşar isimli genç kadın, sosyal medya üzerinden tanıştığı yaşam koçları tarafından dolandırıldı. İddiaya göre yıldıznamesine baktırmak isteyen Işıl Avşar isimli kadını 625 bin 650 lira dolandıran Sevgin Mükerrem Ergüneş, Hatice Defne Balcı ve sosyal medya fenomeni Irmak Avşar hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanıklardan Sevgin Mükerrem Ergüneş, yaşam koçu olduğunu, müştekiye terapi uygulayıp yönlendirdiğini söyledi. Sanıklardan Defne Balcı ise müştekinin para yatırdığı sanık Irmak Avşar'ın hesabından, kendi hesabına havale yapıldığını bilmediğini kaydetti. Mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Irmak Avşar'ın bir dahaki celseye hazır edilmesine karar vererek erteledi.