Gaşiye Suresi Okunuşu - Gaşiye Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali, Faziletleri

Gaşiye Suresi, mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci sûredir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 26 ayetten oluşmuştur. İçeriğinde çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Ahirette cennete ve cehenneme gidecek olanların hallerinden bahsedilmiştir. Surede tebliğ yöntemi de öğretilmektedir. Bazı kaynaklarda Gaşiye Suresi fazileti hakkında da bilgiler yer almaktadır. Gaşiye Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali ve fazileti ile ilgili tüm ayrıntılara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

GAŞİYE SURESİ KONUSU

Gaşiye Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in seksen sekizinci suresidir. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. İçeriğinde çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Cehenneme gidecek olan kişiler ve cennete gidecek olan kişilerin durumları tasvir edilmiştir. Allah'ın varlığına dair deliller sunulmuş ve tebliğ yöntemi öğretilmektedir.

GAŞİYE SURESİ FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber'in cuma ve bayram namazlarında Gāşiye sûresini okuduğu rivayet edilmektedir. Zemahşerî ve Beyzâvî gibi bazı müfessirlerin naklettiği, "Allah Gāşiye sûresini okuyanın âhiret hesabını kolaylaştırır" meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir.

GAŞİYE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1.Hel etake hadiysülğaşiyeti.

2.Vücuhün yevmeizin haşi'atün.

3.'Amiletün nasıbetün.

4.Tasla naren hamiyeten.

5.Tüska min 'aynin aniyetin.

6.Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.

7.La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.

8.Vücuhün yevmeizin na'ımetün.

9.Lisa'yiha radıyetün.

10.Fiy cennetin 'aliyetin.

11.La tesme'u fiyha lağıyeten

12.Fiyha 'aynün cariyetün.

13.Fiyha sürürin merfu'atün.

14.Ve ekvabün mevdu'atün.

15.Ve nemariku masfufetün.

16.Ve zerabiyyü mebsusetün.

17.Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.

18.Ve ilessemai keyfe rufi'at.

19.Ve ilelcibali keyfe nusıbet.

20.Ve ilel'ardı keyfe sutihat.

21.Fezekkir innema ente müzekkirün.

22.Leste'aleyhim bimusaytırin.

23.İlla men tevella ve kefere.

24.Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.

25.İnne ileyna iyabehüm.

26.Sümme inne 'aleyna hısabehüm.

GAŞİYE SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

2.O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.

3.Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.

4.Kızgın ateşe girerler.

5.Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

6.Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.

7.O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.

8.O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.

9.Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.

10.Yüksek bir cennettedirler.

11.Orada hiçbir boş söz işitmezler.

12.Orada akan bir kaynak vardır.

13, 14, 15, 16.Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.

17.Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!

18.Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

19.Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!

20.Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!

21.Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.

22.Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.

23, 24.Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.

25.Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.

26.Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir

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