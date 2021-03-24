Gizemli ses mahalleliyi korkuttu: Aniden ortaya çıktı, saatlerce devam etti...

"Hem gece hem de gündüz bu seslerin takibi yapılmalı. Herhangi bir değişik durum var mı? Sadece gece mi oluyor yoksa gündüz de devam ediyor mu diye. Onu artık biraz daha AFAD'ın gelişmiş sistemleriyle takip edilmeli. Anladığım kadarıyla çevredeki binalarda ve altyapılarda herhangi bir zarar söz konusu değil. Çevrede bir su kesintisi de söz konusu değilse aldığımız ses kayıtlarını dinlediğimiz zaman daha çok yapılan bir kazı izlenimi veriyor bize. Resmi kurumlarda da böyle bir çalışma olmadığı bildirildi.

Bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve inceleme yapılması gerekiyor. Şuanda söylenmesi gereken vatandaşların takip evlerinde herhangi bir hareket var mı veya alt yapıda herhangi bir göçme var mı diye kısaca değerlendirme yapmak ve izlenmesi gereken bir durum. Depremle alakası yok. İncelediğimiz zaman bölgede etkin olabilecek bir fay hattı MTA'nın verilerine göre zaten yok. Kaçak kazı gece seslerin duyulması biraz daha ona yorumlayabiliriz. Sesi dinlediğimiz zaman genelde balyoz sesi ve daha önce de patlama sesi duyulmuş."