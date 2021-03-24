Göz göre göre öldü

Antalyaalanya'da, boşanma aşamasındaki eşi Besat Doğan (52) tarafından öldürülen Rabia Doğan'ın (34), polise giderek, "Eşim uyuşturucu satıyor. Beni de uyuşturucuya alıştırdı. Ölümle tehdit ediyor. Can güvenliğim yok" diyerek şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. Olay günü de Rabia Doğan ile Besat Doğan'ın tartıştığı ve jandarma karakolunda ifadelerinin alındığı, Rabia Doğan şikâyetçi olmayınca çiftin karakoldan ayrıldığı belirlendi.İki çocuğunun annesi 8 yıllık eşini öldüren Besat Doğan, adliyeye sevk edildiği sırada ise arkadaşlarının, "Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey" demesi katil zanlısının da "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" yanıtını vermesi şaşkınlık yarattı.