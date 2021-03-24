Gözaltına alınan tacizci polisi böyle tehdit etti: Aşkım milletvekilini arasana

Antalya'daki olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir erkek, Çağlayangil Caddesi üzerinde önünde yürüyen 12 ile 14 yaşları arasında 3 kıza, iddiaya göre sözlü tacizde bulundu.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayı gören ve tepki gösteren Cihan Menekşe ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yere yatırdıkları şüpheliyi gözaltına aldı.