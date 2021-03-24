Gürültü cinayetinde savcı mütalaa verdi

Başiskele İlçesi Liman Caddesi Atık Su Tesisleri mevkiinde,1 Eylül 2019 tarihinde gece saat 03.30 sularında meydana gelen olayda, Serdal İlter(31) isimli şahıs kavga ettiği şahıslar tarafından boyun ve sırt kısmından bıçaklandı.

Yanında bulunan Mesut Ş. isimli arkadaşı hemen 112 ve polis ekiplerini arayarak arkadaşı Serdar İlter'in tanımadığı kişiler ile kavga ederek bıçaklandığını ihbar etti. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı şâhısı alarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak hastaneye kaldırılan Serdar İlter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yeri yakınından bulunan parkta görevli, olduğu öğrenilen T.E.(17) nin görev yerinde olmadığını fark edince, hemen adresine kontrole gitti, evde bulunan şahısın üzerinde kan lekeleri olduğu fark edilmesi üzerine T.E. şüpheli olarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen T.E'nin ifadesinde, sahilde karşılaştığı 2 kişiyle aralarında kavga çıkınca birini bıçakladığını itiraf ederek suç aletini polis ekiplerine teslim etti. Olay anında Tolga E.'nin yanında olduğu öğrenilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sonrası T.E., O.T. ve A.T. tutuklanırken E.A. serbest bırakıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilen davaya tutuklu sanıklar O.T., T.E. ve A.T. duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılırken tutuksuz sanık E.A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında bıçaklama eylemini gerçekleştiren Sanık T.E. için müebbet hapis cezası, diğer sanıklar O.T., A.T. ve E.A. için suçun işlenmesine yardım etme suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

MAKTULE DUA EDİYORUM

Sanık O.T., "Benim bu olayda bir fiilim olmadı. Keşke böyle birşey başımıza gelmeseydi. Ben kimseye zarar verecek bir harekette bulunmadım. Her Perşembe, Cuma akşamları maktule dua ediyorum." dedi. T.E., "Ben çocuğum. Yaptığımın hatanın farkındayım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım ve karşınıza herhangi bir suçtan çıkmayacağım." dedi. Sanık A.T., "Benim tek suçum olay günü orda olmaktır. Vereceğiniz karara güveniyorum. Önce Allah'a sonra sizin adaletinize sığınıyorum." dedi. Tutuksuz Sanık E.V., "Öldürme anlarında ben yanlarında değildim. 5-6 metre uzaktaydım. Olayda kullanılan bıçak bana ait değildir, bende olan bıçağı Oğuzhana vermiştim. Oğuzhan bu bıçağı olayda kullanmadı." dedi.

ŞİKÂYETÇİYİM

Maktul Salih İlter'in babası Müşteki Salih İlter, "Ben savunmaları kabul etmiyorum. Sanık O.T., oğlumu bıçaklayan S.S.Ç. T.E.'yi olay sonrasında yanında götürmüştür, kolluğa teslim etmemiştir. Bu sebeple iyi niyet olmadığını düşünüyorum. Hepsinden şikayetçiyim, cezalandırmalarını istiyorum." dedi. Mahkeme Heyeti tutuklu sanık O.T. ve A.T. ve T.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken dosyada gerekli incelemeyi yaparak karar vermek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.