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Giriş Tarihi: 24.3.2021 10:19

Güvenli yolculuğun adresi Akçaray

ABBAS ÇAKAR
Güvenli yolculuğun adresi Akçaray

tarafından her gün dezenfekte işlemi sağlanan Akçaray tramvayı ile vatandaşlar hızlı, temiz ve güvenli bir yolculuk yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan Akçaray tramvayı, her gün baştan aşağı dezenfekte edilip temizleniyor. Adeta bir temizlik ordusu tarafından sabahın erken saatine kadar silinmedik, dezenfekte edilmedik tek noktası kalmayan tramvaylar, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği ulaşım aracı oldu.

EN İNCE AYRINTISINA KADAR TEMİZLİK

Temizlik ekipleri sabahın erken saatine kadar tramvayları büyük bir titizlikle temizliyor. Tramvayların depo sahasına gelmesi ile birlikte başlayan dezenfekte ve temizlik işlemi adeta bir temizlik ordusu ile gerçekleştiriliyor.Ekipler yolcuların en çok temas ettiği noktalar başta olmak üzere tüm noktaları en ince ayrıntısına varıncaya dek temizliyor.

UV FİLTRE İLE TEMİZ HAVA

Pandemi nedeniyle seyahat etmek isteyen vatandaşların kafalarında soru işareti bırakmamak adına gerek yazılı gerek te görsel basından düzenli olarak bilgilendirici paylaşımlar yapılmakta. Tramvaylara montajı sağlanan UV filtre sayesinde araç içi hava kalitesi yüzde 99 oranında temiz. Güvenle vatandaşların yolculuk yaptığı tramvayların dezenfektesinin sağlandığı gibi araç içi hava sirkülasyonu da en üst kalite seviyesinde sağlanmakta. UV filtre sayesinde içerideki hava sürekli yenileniyor ve bu sayede yolcular sürekli olarak temiz havayı soluyor.

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Güvenli yolculuğun adresi Akçaray
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