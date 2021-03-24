Hatice İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Hatice Ne Demek, Kökeni Nedir?

Hatice isminin anlamı anne ve baba adayları tarafından sıkça araştırılan konulardan birisidir. Evladını kucağına almak için gün sayan bireyler bu isim konusunda detaylı bilgi sahibi olup tercih noktasındaki son kararı bazı kriterlere göre vermek istiyor. Türkiye'de en beğenilen ve popüler kız isimleri arasında yer alan Hatice isminin anlamı, kökeni ve diğer tüm bilgilere bu başlık altında yer verdik. Peki, Hatice isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir ve Kur'an'da geçiyor mu?

HATİCE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son rapora göre en yaygın kız isimleri listesinde bulunmaktadır. Kulağa hoş gelen bir yapısının olması, telaffuzunun kolay olması ve anlam bakımından beğenilmesi tercih noktasındaki önemli etkenlerdendir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ilk eşinin ismi de Hatice'dir. Bu ismin tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden birisi de budur.

Bu isim erdemi, dürüstlüğü ve güzel ahlakı temsil eder. Erken doğan kız çocuğu anlamına gelir.

Hatice isminin anlamları şöyle;

Güvenilir, emin, itibarlı ve saygın.

Erken doğan kız çocuğu.

Hz. Haticetü'l-Kübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'l-Mü'minin

HATİCE İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Hatice isminin kökeni: Arapça

Hatice isminin cinsiyeti: Kız

Hatice isminin renk sembolü: Pembe

Hatice isminin harf sayısı:6

Hatice ismi Kuran'da geçiyor mu: Hayır